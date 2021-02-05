Результат испытаний на стабильность таблеток под коммерческим названием «Hartil®-D» (рамиприл/гидрохлоротиазид-2,5 мг/12,5 мг), принадлежащие ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС», вышел за рамки спецификации. Было принято решение отозвать лекарство, выпущенное серией №28 (2х14), в блистере, в картонной коробке.

Как сообщили АПА в Минздраве, об этом сообщили оптовые фармацевтические предприятия и представительство ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» в Азербайджанской Республике.

Также запрещен ввоз в страну и оптовая и розничная продажа в блистере №28 (2х14), в картонной коробке, таблеток под коммерческим названием «Hartil®-D» (рамиприл/гидрохлоротиазид-2,5 мг/12,5 мг) с датой истечения срока годности 03.2022 серии 0010319.

Minval.az