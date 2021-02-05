Первичный ежегодный спрос на природный газ в Карабахе составит до 200 млн кубометров, заявили в министерстве энергетики.

«Согласно расчетам, годовая потребность освобожденных территорий Карабаха в природном газе первоначально прогнозируется в объеме до 200 млн кубометров», — сообщили в ведомстве агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По информации Минэнерго, уже ведутся предварительные планировочные работы по газификации освобожденных территорий и определены первоначальные направления новых магистральных газопроводов.

«В частности, трубопроводы планируется проложить в направлениях: Беюк Бахманлы — Физули — Гадрут-Шуша, Азад Гарагоюнлу — Агдам, Горадиз — Джебраил — Зангилан — Губадлы — Лачин, Геранбой — Кельбаджар. Эти газопроводы учитывают новые социально-экономические цели в регионе. Также изучаются возможности для развития различных секторов экономики в каждом освобожденном районе. В то же время, важным условием ( для прокладки газовых линий — ред.) является наличие генеральных планов городов и поселков, разрушенных во время оккупации», — отметили в Минэнерго.

В ведомстве считают, что в некоторых местах прокладка газопроводов в крутой гористой местности создаст определенные трудности. «Однако за последние годы «Азеригаз» накопил большой опыт в этой области и способен снабжать населенные пункты в высокогорных районах», — отмечает Минэнерго.

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