В турецкой провинции Карс продолжаются мероприятия в рамках турецко-азербайджанских совместных тактических учений «Зима-2021».

Об этом говорится на странице в Twitter министерства национальной обороны Турции.

Titrer heybetinden yerle gök! Yürüyen bir dağ… Coşkun bir sel… Dinmeyen bir tufan… 🇹🇷🇦🇿

Kars’ta icra edilecek “Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı” hazırlıklarımız devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/4hyNxRhHWI

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2021