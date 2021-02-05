Зейналов Губад Ислам оглу (2001 г.р.) был похоронен сегодня в своем родном Гаджигабульском районе.

Отметим, в информации, распространенной вчера Министерством обороны говорится, что днем 4 февраля произошел взрыв на территории Агдамского района. В результате взрыва солдат Зейналов Губад Ислам оглу погиб, двое других военнослужащих – Бабаев Немат Новруз оглу и Маликмамедов Балагардаш Мубариз оглу, получили телесные повреждения различной степени. В настоящее время раненые находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Minval.az