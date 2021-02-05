В Шуше откроется элитная школа для талантливых молодых азербайджанских музыкантов, которых будут обучать не только местные, но и зарубежные специалисты, сообщил Sputnik Азербайджан народный артист, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли.

Музыкант счастлив, что спустя 28 лет смог посетить Шушу, как представитель народа-победителя.

«Шуша — словно сказка. Среди разрушенных зданий и мечетей я нашел место, в котором в будущем хотел бы провести свой концерт. Вся Европа должна увидеть, в какую разруху превратили армяне наш город. Также побывал в доме Бюльбюля. Последний раз я там был в 2007 году. У меня очень печальные воспоминания об этом дне. Сейчас же я вошел в этот дом, как победитель», — отметил Бадалбейли.

В будущем, по его словам, в Шуше планируется провести огромное количество фестивалей, концертов с участием известных азербайджанских и зарубежных музыкантов, чтобы этот город вновь жил музыкой. Одним из первых проектов, который будет осуществлен в Шуше, станет музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль». При этом, Бадалбейли уточнил, что это все будет возможным только после создания там необходимой инфраструктуры.

«В Шуше будет открыта элитная школа для самых талантливых музыкантов. Там будут обучаться всего 20 или 25 исполнителей. Для поступления в школу надо будет пройти конкурс, и никакие связи с знакомства не помогут — только талант. Преподавать там будут как местные специалисты, так и зарубежные «, — сообщил Бадалбейли.

Народный артист добавил, что планов много — просто нужно время на их реализацию.

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