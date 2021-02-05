Сделано предупреждение лицу, предавшему общественной огласке обращение женщины, утверждающей о пропаже двух своих сыновей.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате расследования, проведенного в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики было установлено, что Рустамова Афсана Сулейман гызы предала общественной огласке видеокадры о Рене Казимовой, распространившей на своей странице в соцсети «facebook» информацию о том, что двое ее детей пропали без вести в Отечественной войне, сообщила о том, что Р.Казимовой не удается получить информацию о своих детях и призвала помочь этой женщине.

При проверке информации, размещенной А.Рустамовой, было выявлено нарушение требований законодательства Азербайджанской Республики.

На основании этого А.Рустамова была приглашена в Генпрокуратуру и ее предупредили о том, что если она и в дальнейшем будет распространять не опирающуюся на конкретные факты информацию, то в ее отношении будут приняты строгие меры в соответствии с законодательством, включая уголовную ответственность.

Minval.az