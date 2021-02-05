Состоялась первая встреча в связи с началом работ по пилотному проекту строительства на озере Беюкшор плавучей солнечной электростанции мощностью 100 кВт.

Как сообщили в Министерстве энергетики, на встрече были представлены принципы работы в связи с проектом компании «Gamma Solutions» (победителя конкурса по закупкам по проекту), мобилизованный рабочий персонал, график реализации проекта и проведены обсуждения в связи с предстоящей работой.

В мероприятии приняли участие представители Министерства энергетики, ОАО «Чистый город», Азиатского банка развития и компании-консультанта по проекту.

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