В Баку и на Абшеронском полуострове в субботу ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 760 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность – ночью 70-80, днем 55-60 процентов.

В регионах Азербайджана 6 февраля преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможны осадки. Местами будет туман, ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 3-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от -3 до +2, на высокогорных территориях 5-7 градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове в субботу ожидается умеренное колебание атмосферного давления, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az