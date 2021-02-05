Генеральная прокуратура предупредила мирных жителей о недопустимости поездок на освобожденные от оккупации территории.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, граждане продолжают совершать поездки, приводящие к гибели или тяжелым ранениям в результате подрыва на минах.

Очень высок риск подрыва граждан на минах и неразорвавшихся боеприпасах в результате поездок на освобожденные от оккупации территории в обход полицейских постов или окольными путями.

До полной очистки от мин освобожденных от оккупации территорий незаконные поездки могут быть опасны для жизни людей».

Minval.az