Бывший госсекретарь США Майк Помпео ответил на обвинения президента США Джо Байдена в адрес Дональда Трампа, что тот не смог противостоять России, и разрушил отношения с союзниками.

«Мы упорно работали, чтобы Россия не вмешивалась в наши выборы. Я горжусь той работой, которую мы проделали. Я горжусь той работой, которую мы проделали, чтобы дать отпор России», — заявил Помпео в интервью Fox News.

Он также предостерег нового президента США от повторения внешней политики Барака Обамы.

«Я не думаю, что американский народ может позволить себе вернуться к еще восьми годам внешней политики Барака Обамы. Я надеюсь, что они будут продвигать вперед внешнюю политику гораздо больше похожую на нашу «Америка прежде всего», — сказал Помпео.

Отвечая на упреки Байдена в том, что при Трампе альянсы США с союзниками «атрофировались», Помпео сказал: «Когда я был госсекретарем, (…) я говорил все как есть (…) Я горжусь нашей работой. Мы говорили правду».

«Спросите премьер-министра Индии Нарендру Моди. Спросите Абэ (Синдзо Абэ, бывший премьер-министр Японии — ИФ). Спросите премьер-министра Скотта Моррисона в Австралии. Все эти лидеры понимали, что Америка прикрывает их спину. Мы были их друзьями. Мы были их партнерами. Мы усердно работали над обеспечением безопасности. (…) И я горжусь альянсами, которые создала эта администрация», — добавил он.

Ранее Байден, выступая в госдепартаменте США, сигнализировал о полном отказе от внешней политики администрации Трампа, которая, по его словам, противостояла НАТО и другим союзникам США.

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