ОАО «Азерэнержи» реконструирует 500/330/220-киловольтную Абшеронскую подстанцию, которая считается номер один и самой большой жизненно важной подстанцией страны, но истекшей срок эксплуатации, так как была построена 36 лет назад.

Как сообщили в ОАО «Азерэнержи», в результате начатых несколько месяцев назад работ по реконструкции на Абшеронской подстанции, наряду с обновлением оборудования открытых распределительных устройств 500, 330 и 220 кВ, расширена территория распределительных устройств. Установлена ячейка предусматриваемой строительство II 330-киловольтной ЛЭП «Дербент», соединяющая энергосистемы Азербайджана и России. На территории построено новое здание управления, оснащенное современными цифровыми панелями, микропроцессорной релейной защитой, а также приборами управления и устройствами постоянного тока. В настоящее время проводится монтаж оборудования. Создаются дистанционно управляемая диспетчерская система SCADA, а также система противоаварийной автоматики и пожаротушения на основе нового проекта. В 3 км от подстанции прокладывается новая асфальтированная дорога.

Отметим, что 3 единиц 220-киловольтные подстанции «Хырдалан», «Мушфиг» и «Говсан», которые в целом обеспечивают электроэнергией Баку и Абшеронский полуостров, питаются именно от стратегически важной Апшеронской подстанции.

Воздушные линии 500 и 330 кВ непосредственно входят в Абшеронскую подстанцию от электростанций в городах Мингячевир и Ширван. Данная подстанция также соединяет Сумгайытскую электростанцию, подстанции «Яшма», «Агсу» и «Гебеле». Реконструкция Абшеронской подстанции предусматривается завершить до мая месяца текущего года.

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