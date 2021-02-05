США отвергают обвинения высокопоставленных чиновников Турции в причастности Вашингтона к попытке переворота в 2016 году и считают, что такие заявления противоречат союзническим отношениям двух стран, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«США никоим образом не были замешаны в попытке переворота в Турции в 2016 году и немедленно осудили эту попытку. Недавние утверждения об обратном, сделанные высокопоставленными турецкими чиновниками, полностью ложны», — заявил Прайс.

«Эти заявления и другие необоснованные и безответственные заявления об ответственности США за события в Турции не соответствуют статусу Турции как союзника по НАТО и стратегического партнера Соединённых Штатов», — добавил Прайс.

Minval.az