Бакинское транспортное агентство (БТА) распространило информацию об угоне автобуса в Сумгайыте.

Как сообщили в БТА, вечером 04.02.2021 года в Сумгайыте был зарегистрирован факт совершения автохулиганства водителем пассажирского автобуса.

«На некоторых новостных сайтах и в социальных сетях появилась не соответствующая действительности информация о том, что автобус якобы принадлежит Бакинскому транспортному агентству. Для информации сообщаем, что транспортное средство, на котором было зарегистрировано автохулиганство, принадлежит ООО «Haliq Faigoğlu». Автобус с государственным регистрационным знаком 10-TG-816 эксплуатируется на регулярной маршрутной линии № 114.

В настоящее время по факту проводится тщательное расследование. В агентство были вызваны ответственные лица ООО » Haliq Faigoğlu». Общественности будет предоставлена подробная информация по этому вопросу», — говорится в сообщении.

Minval.az