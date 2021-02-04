Водитель автобуса в Сумгайыте не подчинился требованию дорожной полиции остановиться.

Сотрудники ДПС потребовали водителя автобуса остановиться. Но водитель не подчинился требованию полиции и продолжил движение. Чтобы остановить автобус, двигавшийся по дорогам города на высокой скорости, сотрудники Сумгайытской Государственной дорожной полиции создали искусственное препятствие и остановили транспортное средство. По предварительным данным, водитель был пьян, автобус принадлежит Бакинскому транспортному агентству, передает АПА.

Водитель задержан сотрудниками полиции, проводится расследование.





Minval.az