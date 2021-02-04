Президент США Джо Байден впервые публично призвал российские власти немедленно освободить Алексея Навального.

«Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний — это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества», — сказал Байден, выступая с программной речью по внешней политике в госдепартаменте.

«Навальный был избран целью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий», — добавил Байден.

США заставят Россию «платить» за свои действия, продолжил Джо Байден.

«Я ясно дал понять президенту Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа», — сказал он.

Minval.az