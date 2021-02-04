Президент США Джо Байден впервые публично призвал российские власти немедленно освободить Алексея Навального.
«Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний — это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества», — сказал Байден, выступая с программной речью по внешней политике в госдепартаменте.
«Навальный был избран целью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий», — добавил Байден.