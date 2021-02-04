Суд во Франции в четверг приговорил виновника пожара в городе Мюлуз в 2017 году Орельена Роллинджера к 25 годам тюремного заключения.

В результате поджога многоквартирного дома погибли шесть человек, включая четверых этнических турок. Остальные двое жертв – граждане Алжира.

«Те, кто потеряли свои жизни, не вернутся, но справедливость восторжествовала», — сказала агентству «Анадолу» адвокат семей погибших турок Гюльджан Ясин.

Она добавила, что семьи приветствовали решение суда, передает «Анадолу».

Дом в районе Бурцвиллер города Мюлуз на северо-востоке Франции, где проживали семьи Эртунч и Аксу, был подожжен Роллинджером 1 октября 2017 года.

Огузхан Аксу, серьезно пострадавший в результате пожара, потерял двоих детей пяти и семи лет.

Другой житель здания Исмаил Эртунч потерял жену и дочь, а его сын Эйюп получил неизлечимое повреждение глаза.

Minval.az