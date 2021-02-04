Россельхознадзор с 8 февраля снимает ограничения на поставки яблок в Россию с 28 азербайджанских предприятий.

Решение принято на основании анализа информации Агентства по пищевой безопасности Азербайджана об отсутствии карантинных объектов в яблоках этих компаний, сообщило российское ведомство.

Продукция в настоящее время хранится в холодильных камерах и может быть отправлена в Россию.

Ввоз яблок будет осуществляться под гарантии Агентства по пищевой безопасности Азербайджана и в режиме усиленного лабораторного мониторинга при поступлении на территорию РФ, передает «Интерфакс».

С учетом ранее принятых решений об отмене ограничений для еще 10 предприятий, яблоки смогут экспортировать 38 азербайджанских компаний.

Запрет на ввоз яблок, а также томатов из Азербайджана был введен 10 декабря из-за обнаружения в них карантинных объектов. В рамках состоявшихся затем переговоров стороны прорабатывали вопрос о применении принципа регионализации при поставках этой продукции из Азербайджана в Россию. Этот принцип предусматривает ввоз продукции только из тех регионов, где не обнаружены карантинные объекты.

Доля Азербайджана в поставках яблок в РФ оценивается всего в 4-5%.

Поставки яблок и посадочного материала в Россию обсуждались в рамках переговоров, которые Россельхознадзор провел в четверг с представителями азербайджанского регулятора. С учетом заинтересованности российских деловых кругов в закупках саженцев в Азербайджане Россельхознадзор предложил рассмотреть возможность проведения видео-инспекций мест производства.

Minval.az