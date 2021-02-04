Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии демонстрируют высокий профессионализм на Зимних учениях-2021, которые проходят в Турецкой Республике.

Как сообщили пресс-службе Минобороны Азербайджана, военнослужащие Отдельной общевойсковой армии, завершая подготовительные тренировки, приступают к отработке действий в активной фазе. Одна группа наших военнослужащих привлечена к тренировкам в учебном центре в Карсе на сложной рельефной местности со снежным покровом, а другая группа – в учебном центре для парашютистов-коммандос в Кайсери.

Также проверяются способности военнослужащих, выполняющих задачи по ведению боевых действий на местности со сложным климатом и рельефом, развертываться на территории и их экипировка.



Minval.az