Днем 4 февраля на территории Агдамского района произошел взрыв.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в результате происшествия погиб солдат Зейналов Губад Ислам оглу.

Двое других военнослужащих азербайджанской армии, Бабаев Немат Новруз оглу и Маликмамедов Балагардаш Мубариз оглу, получили телесные повреждения различной степени. В настоящее время раненые находятся под наблюдением врачей, и их жизни ничего не угрожает.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким погибшего военнослужащего.

Minval.az