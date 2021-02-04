Днем 4 февраля на территории Агдамского района произошел взрыв.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, в результате происшествия погиб солдат Зейналов Губад Ислам оглу.
Двое других военнослужащих азербайджанской армии, Бабаев Немат Новруз оглу и Маликмамедов Балагардаш Мубариз оглу, получили телесные повреждения различной степени. В настоящее время раненые находятся под наблюдением врачей, и их жизни ничего не угрожает.
По данному происшествию возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким погибшего военнослужащего.