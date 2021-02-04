Число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) в мире превысило 105 млн.

По данным портала Worldometers, по состоянию на вечер 4 февраля число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции достигло 2 280 754

С начала эпидемии коронавирусом заразились уже 105 003 605 человек, вылечились 76 749 443 человека.

США продолжают лидировать по заболеваемости – 27 150 457 человек.

По числу случаев заражение коронавирусной инфекцией следуют: Индия (10 791 123), Бразилия (9 339 921), Россия (3 917 918), Великобритания (3 871 825), Франция (3 251 160), Испания (2 913 389), Италия (2 583 790), Турция (2 501 079), Германия (2 252 489), Колумбия (2 125 622), Аргентина (1 952 744), Мексика (1 886 245), Польша (1 533 511), ЮАР (1 463 016), Иран (1445 326), Украина (1232 246), Перу (1 158 337) и Индонезия (1123 105).

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