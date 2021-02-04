«Мы должны подготовить национальные стандарты операций по разминированию в Азербайджане».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на приеме Вугара Сулейманова в видеоформате в связи с назначением его председателем Правления Агентства по разминированию.

Президент Ильхам Алиев отметил, что это должны быть азербайджанские стандарты.

«Конечно, надо изучить и мировой опыт. Считаю, что объем минирования на наших освобожденных территориях, возможно, один из самых больших в мировом масштабе. Работы по очистке, конечно, должны проводиться последовательно. Здесь также следует правильно определить приоритеты. Вы обязательно должны согласовать эти приоритеты с Оперативным штабом, потому что они должны сопрягаться и с нашими восстановительными работами. В первую очередь, к примеру, инфраструктурные объекты – сейчас прокладываются дороги, на этом участке обязательно должны быть проведены работы по разминированию, строится аэропорт, там тоже в настоящее время идет эта работа, прокладываются электрические линии, вдоль их маршрута следует провести эти работы», — цитирует главу государства АПА.

Minval.az