В период пандемии в Азербайджане сданы в эксплуатацию 12 новых модульных больниц на 2 046 коечных мест, а также медучреждение «Ени клиника» на 570 мест.

Об этом заявил глава правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

«В прошлом году медучреждения были обеспечены 4 474 единицами приборов и оборудования. В целях борьбы с COVID-19 налажено тесное сотрудничество с международными организациями, такими как ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЕБРР, АБР, реализованы многочисленные совместные проекты», — подчеркнул он.

Minval.az