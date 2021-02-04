В январе 2021 года мировые цены на продовольствие достигли рекордного уровня почти за семь лет. Об этом сообщает продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН в четверг, 4 февраля.

При это рост мировых цен на продукты продолжается восьмой месяц подряд. Больше всего подорожали зерновые, растительные масла и сахар.

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, отражающего помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в январе в среднем 113,3 пункта, что на 4,3% выше, чем в декабре 2020 года. При этом индекс продовольственных цен достиг самого высокого значения с июля 2014 года.

В то же время индекс цен на зерновые за месяц возрос на 7,1%, что в организации объясняют «резким повышением международных цен на кукурузу, которые выросли на 11,2%, превысив на 42,3% уровень января 2020 года». Цены на пшеницу выросли на 6,8% из-за «активного мирового спроса и ожидаемого сокращения объемов продаж со стороны Российской Федерации, где с марта 2021 года пошлины на экспорт пшеницы увеличатся вдвое». Индекс цен на растительные масла увеличился на 5,8%, достигнув самого высокого показателя с мая 2012 года.

«Причиной этому послужили меньшие, чем ожидалось ранее, объемы производства пальмового масла в Индонезии и Малайзии из-за избыточного количества осадков и сохраняющейся нехватки трудовых мигрантов, а также продолжительные забастовки в Аргентине, которые привели к сокращению экспортного предложения соевого масла», — сказано в докладе.

Наконец, индекс цен на сахар возрос на 8,1% по сравнению с декабрем, на молочные продукты — на 1,6%, на мясо — на 1%.

Minval.az