«Развитие этих территорий — прекрасная возможность для Азербайджана, для любой страны такое редко бывает — начать с чистого листа… Подчеркну, что мы очень поддерживаем видение президента Азербайджана относительно зеленого восстановления — зеленых городах, возобновляемых источниках энергии, и я уверен, что BP и британские компании хотели бы участвовать в этом процессе».

Об этом посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Джеймс Шарп (James Sharp) заявил в интервью АПА, отвечая на вопрос о том, заинтересованы ли британские компании в участии в процессе реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана.

Посол отметил, что с точки зрения особых секторов наиболее перспективными отраслями являются сельское хозяйство, туризм, горнодобывающая промышленность, есть зарегистрированная в Великобритании компания «Anglo Asian Mining», которая уже давно имеет концессии в этих сферах и с нетерпением ждет их достижения: «Другая новость это то, что шотландская компания уже участвует в разминировании в Физули. Но следует отметить, что это рискованно для иностранных компаний. Есть неопределенность в таких вопросах, как мины, изменение состава населения, поэтому важно принятие этого правительством и обеспечение стимулов для инвестирования. Это не только вопрос физического развития. Важно учитывать человеческий элемент – роль женщин, образование, роль НПО и гражданского общества. Британия помогает пострадавшим в результате конфликта и с нетерпением ждет, когда сможет продолжить эту поддержку».

Minval.az