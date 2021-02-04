«Азербайджан восстановил большую часть своей территории. Я вижу, как повлияло это здесь на людей и понимаю их эмоции».

Об этом в интервью агентству АПА сказал посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Джеймс Шарп.

Дипломат отметил, что с точки зрения внешней политики его страна «предпочла бы, чтобы сопредседатели Минской группы участвовали в переговорах о прекращении огня и отдавали предпочтение многосторонней миротворческой миссии».

«Возможно, это было бы при ОБСЕ. Но мы понимаем, что в ходе конфликта решения принимались быстро, перед обеими сторонами стоял сложный выбор. Ситуация абсолютно иная. Мы поддерживаем видение президента Азербайджана относительно совместного сотрудничества стран Кавказа в экономических, транспортных и других вопросах. Надеемся, что сопредседатели МГ сыграют свою роль в будущем», — отметил Шарп.

Minval.az