Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз отменил официальные визиты в Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) и Бахрейн, запланированные на февраль.

Как сообщили в администрации главы израильского правительства, Нетаньяху высоко оценивает приглашения наследного принца ОАЭ Мухаммеда бин Зайеда и короля Бахрейна Хамада бин Исы аль-Халифы, как и исторический мир между странами.

«Несмотря на важность визитов в Абу-Даби и Бахрейн, премьер-министр Нетаньяху решил отложить эти визиты на данном этапе из-за закрытия аэропорта», — говорится в сообщении.

Новые сроки визитов не уточняются, отмечает Anadolu. Ранее израильские СМИ писали, что Нетаньяху 9 февраля совершит официальный визит в Абу-Даби.

Израиль в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) закрыл аэропорт Бен Гурион недалеко от Тель-Авива.

Нетаньяху планировал визиты в ОАЭ в декабре 2020 и январе 2021 года. Однако в обоих случаях поездка была отменена.

В прошлом месяце глава израильского правительства планировал в рамках трехдневного визита посетить сначала ОАЭ, а следом Бахрейн.

ОАЭ договорились о нормализации отношений с Израилем 13 августа 2020 года, а Бахрейн — 11 сентября.

Израиль подписал соглашение о нормализации с ОАЭ и Бахрейном 15 сентября в ходе церемонии в Белом доме.

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