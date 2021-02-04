Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана ведет переговоры с Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного контроля РФ по увеличению числа азербайджанских предприятий, имеющих разрешение на экспорт яблок в Россию.

«Фермы в Азербайджане, занимающиеся выращиванием яблок, а также предприятия, занимающиеся поставками яблок в Россию, регулярно проходят мониторинг. В результате проведенных на этих фермах реабилитационных мероприятий ведутся обсуждения с участием представителей АПБ и Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного контроля РФ по поэтапной выдаче разрешений на экспорт яблочной продукции в РФ», — говорится в сообщении АПБ, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Запрет на ввоз яблок, а также томатов из Азербайджана был введен 10 декабря 2020 года из-за обнаружения в них карантинных объектов. В рамках состоявшихся затем переговоров стороны прорабатывали вопрос о применении принципа регионализации при поставках этой продукции из Азербайджана в Россию. Этот принцип предусматривает ввоз продукции только из тех регионов, где не обнаружены карантинные объекты.

С 21 декабря 2020 года Россельхознадзор частично снял ограничения на поставки яблок в Россию из Азербайджана.

Доля Азербайджана в поставках яблок в РФ оценивается в 4-5%.

Minval.az