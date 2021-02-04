В Евросоюзе в настоящий момент не считают, что вакцинации от коронавируса достаточно для совершения поездок на территорию объединения, сообщил Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«В свете рисков, создаваемых новыми штаммами вируса, лидеры ЕС недавно признали необходимость дальнейшего пересмотра критериев, с учётом последних научных рекомендаций, а также введения дополнительных мер предосторожности для необходимых поездок в ЕС. На данный момент вакцинация не считается достаточно надежным параметром», — сказал Боррель в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что в настоящее время в этом контексте невозможно спрогнозировать, когда страны-члены ЕС решат открыть внешние границы Евросоюза для необязательных поездок.

«Потребуются дополнительные обсуждения в контексте дальнейшего развития пандемии. Одну вещь можно сказать наверняка — мы надеемся на скорейшее и безопасное открытие стран, экономик и границ и работаем над этим», — подчеркнул высокий представитель ЕС.

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