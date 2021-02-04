Генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал общность интересов Европы и Северной Америки в том, что касается функционирования альянса, отметив при этом необходимость соблюдения взятых обязательств, в частности, в сфере финансирования НАТО, сообщает Интерфакс.

«Сила НАТО заключается в безопасности и Европы, и США. И в США мы видим сильную поддержку НАТО со стороны обеих партий. Мы видим, что и США продвигаются вперед, и что европейские союзники продвигаются вперед, но всем европейским союзникам и Канаде необходимо увеличивать военные расходы. Мы приняли решение в 2014 году, и с тех пор мы наблюдаем уверенный рост оборонных расходов, и это должно продолжаться», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой правительства Бельгии Александером де Кро.

«Я ожидаю, что союзники продолжат следовать обязательствам и вкладывать больше средств в оборону», — добавил он.

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