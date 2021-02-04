Продолжается строительство магистральной автодороги I технической категории из Физулинского района в Шушу, фундамент которой был заложен 14 января во время поездки президента Ильхама Алиева а Физулинский район.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, протяженность дороги ввиду сложного рельефа будет сокращена благодаря мостам и тоннелям до 84,6 км. При этом общая длина строящихся тоннелей, по предварительным оценкам, составит около 3 км. Новая 4-х и 6-ти полосная трасса Физули-Шуша строится в обход крупных населенных пунктов, а также знаменитого лесного массива Топхана. Первые 48 км дороги будут состоять из 6 полос, вторая часть дороги на отрезке 48-84,6 км — из 4 полос. Ширина дорожного полотна составит 29,5 и 21,5 метров соответственно.

Проект новой трассы также включает строительство дополнительно 2 км дороги второй технической категории до знаменитого Иса-Булага в Шуше. Двухполосная дорога «Иса Булаг» начнется примерно на 82-ом км новой автотрассы Физули-Шуша и пройдет через трассу Лачин-Шуша-Ханкенди посредством туннеля протяженностью 900 м.

Кроме того, автодорога Физули-Шуша проходит вблизи территории, где строится Физулинский аэропорт. По этой причине, для объединения магистрали с дорогой в аэропорт на 27-м километре предусмотрено строительство дорожной развязки и дороги, ведущей к аэровокзалу.

В настоящее время завершены работы по строительству дорожного полотна на 0-3, 34-37 и 51-53 км участках, продолжаются работы на других километрах дороги.

Minval.az