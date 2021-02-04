Самолет с первой партией российской вакцины «Спутник V» направился в Иран, передает Интерфакс со ссылкой на заявление посла Исламской республики в РФ Казема Джалали во время пресс-конференции в Москве.

Отмечается, что перевозкой препарата занимается авиакомпания Mahan Air.

По словам дипломата, через несколько часов самолет приземлится в иранском аэропорту.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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