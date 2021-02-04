После постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 16 января 2021 года об устранении некоторых ограничений, введенных в рамках карантинного режима, возобновились туристические поездки граждан страны в регионы республики.

Как сообщили в Государственном агентстве по туризму, возобновление поездок внутри страны привело к увеличению плотности отелей в регионах. Учитывая продолжение особого карантинного режима, компактная концентрация людей в одном пространстве может угрожать их здоровью.

В связи с этим, согласно решению Государственного агентства по туризму, в деятельность туристического центра «Шахдаг» внесены изменения. Так, для минимизации вероятности распространения пандемии коронавируса (COVID-19) услугами комплекса могут воспользоваться только гости, забронировавшие отели и лыжники, имеющие сезонные абонементы (skipass).

Госагентство по туризму еще раз призвало граждан, планирующих отдых в отелях, а также персонал отелей строго соблюдать ограничения и требования, установленные соответствующими решениями Кабинета министров.

Minval.az