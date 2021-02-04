Президент Ильхам Алиев обратился к гражданам Азербайджана с призывом пока воздержаться от посещения освобожденных территорий в Карабахе до завершения на них процесса разминирования.

«К сожалению, после войны и в последние дни на освобожденных землях происходят несчастные случаи (в результате подрыва на минах – ред.). Я хочу обратиться к гражданам Азербайджана, прошу их не ездить на освобожденные земли без разрешения, так как это опасно», — сказал Алиев в четверг во время встречи с председателем правления Агентства разминирования Азербайджана Вугаром Сулеймановым, прошедшей в формате видеоконференции.

Президент подчеркнул, что понимает стремление граждан посетить эти территории, так как они много лет тосковали по родине.

«Каждый бывший вынужденный переселенец хочет вернуться на родину, в родное село, но я прошу их подождать. Пусть немного подождут завершения работ по разминированию. Потому что это большая опасность как для пешеходов, так и для автомобилей», — цитирует его «Интерфакс».

Алиев также призвал сотрудников контрольно-пропускных постов усилить бдительность и проверку. «В то же время персонал на блокпостах должен организовать более строгий контроль, чтобы положить конец несанкционированному доступу граждан на освобожденные земли», — сказал глава государства.

Minval.az