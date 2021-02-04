Медицинские справочники квалифицируют клиническую смерть как летальное состояние, но обратимое. Переходный период между жизнью и смертью обычно бывает непродолжительным. Если прекращается деятельность жизнеобеспечивающих органов, особенно сердца, то один за другим исчезают признаки жизнедеятельности. Чтобы вывести человека из фатального состояния, приходится использовать экстраординарные меры. Важную роль играют резервы организма, которые способствуют преодолению острого кризиса.

Образно говоря, сегодняшняя Армения точь в точь напоминает аналогичное состояние. Чтобы выручить положение, политические силы концентрируют внимание не на том, как найти контрмеры против асфиксии, — а сбой дыхания как раз является одним из критических показателей умирающего организма — а на выборе главенствующего положения у смертного одра.

Соискателей выгодного места хоть отбавляй. Но парадоксальным выглядит активность тех, кто подвел армянский национальный организм до полнейшего истощения.

Но даже это не может считаться критическим поворотом в разворачивающейся драме. В общем потоке мнений и предложений тонет глас людей, которые трезво оценивают наблюдаемую ситуативность, предлагая дельные рекомендации. Оценки и заявления представителей от правящего блока «Мой шаг» относительно поиска путей выхода из острого кризиса пособники реваншизма отвергают с порога. У них в горячей повестке не спасение страны от букета напастей, а завладение креслом премьера.

Оппонирующие Николу Пашиняну силы сегодня поглощены идеей смещения законной власти, чтобы установить свой порядок. После того, как провалился проект новой оппозиции, выдвинувшей экс-премьера Вазгена Манукяна на главенствующее положение, все громче стало слышно тех, кто тридцать лет назад воспользовался моментом, чтобы навязать народу программу отвоевания так называемых исторических земель.

Они медленно, но верно довели страну до ручки. Но не признают своей вины. Снова берутся за старое, чтобы по новой обмануть народ, навязать ему разорительную программу сопротивления.

Те, кто на заре независимости поставил на войну с Азербайджаном, еще не угомонились, и снова рвутся в бой уже после проигранной войны, да еще и в безнадежной ситуации.

Стоит кому-то из правящего блока высказаться по существу переживаемого периода, обратить взоры общественных сил на разумную альтернативу, как тотчас же им устраивают кампанию травли матерые мракобесы, которые поглощены цехакронизмом, которая и погубила ее основателя, отъявленного преступника Нжде.

Что интересно в нынешней ситуации, так это то, что лидеры неугомонного карабахского клана снова разыгрывают партию привлечения на свою сторону российских сил. Делается это ради того, чтобы вбить клин в отношения Никола Пашиняна с Владимиром Путиным, а потом на волне их разрыва поймать момент.

Иначе не стали бы пропагандисты объединенной оппозиции запрягать в телегу своих интересов российский мотив. Причем, как с поводами, так и без них. Они неустанно разоблачают властных функционеров в попытках втянуть Армению в антироссийскую платформу, хотя Никол Пашинян ныне своими действиями и уровнем диалога с Москвой выглядит более пророссийским, нежели остальные политические силы.

В частности, заявления относительно участия Армении в новых региональных проектах безопасности, усиления мер доверия почему-то вызывают страшную аллергию в оппозиционном стане. Разве не Ереван на протяжении почти трех десятилетий выступал возмутителем спокойствия и триггером волнений?! Собственно, это и подвело Армения к краю пропасти, и чтобы от нее дистанцироваться, нужно отказаться от политики вражды и перманентных провокаций.

Стоило активизироваться карабахскому клану в оппозиционном движении, как сразу же дали о себе знать инциденты на границе в районе Казаха. Сторонники политики государственного гангстеризма провоцируют дестабилизацию, чтобы в обстановке хаоса поймать свой шанс.

Представители «Моего шага» недавно высказались в прагматичном тоне, заявив, что стороны «должны смотреть в будущее, не возвращаясь к вечным обсуждениям, кто первый, чья территория была исторически». Спрашивается, что в этом крамольного? Это факт, что армянское сознание не лишено мании величия, и ему свойственно авторизировать все чужое. Здравые умы и призывают отказываться от пороков в пользу рационального мышления, чтобы избавиться, наконец, от тягот предвзятости.

Лучше ориентироваться на цели будущего, избавившись от исторических предрассудков, которые подняли стены непонимания между народами. Война в человеческой практике самое худшее из того, что может иметь место.

По милости армянских националистов за тридцать лет их было две, и они принесли много бед и лишений двум народам. Неужели радикалы не осознают чреватость своего воинственного настроя в нынешней обстановке?

Партия войны в Армении продемонстрировала гибельность своей концепции, прежде всего, для армянского народа. Она завела общество в тупик, и теперь, когда национальный организм остро нуждается в неотложной терапии, выходящие из тени главари карабахской клики опять навязывают народу концепцию перманентной войны.

Право выбора за народом. Если снова придется наступить на старые грабли, тогда Армении точно распрощается с остатками субъектности. Иного не будет.

В первые дни февраля среди людей молодого и среднего поколения отмечена небывалая активность. Вызвана она тем, что возобновились авиа полеты в Россию, страну, в которую навострились потенциальные мигранты. Они не видят своего будущего в родной стране, и намерены проголосовать ногами.

Это более чем серьезный сигнал не только для власти, но и для тех, кто вывел движение страны из магистральной полосы на обочину. Вырулить на ровную гладь не получается. Ясно одно. Это получится в условиях спокойствия и безопасности, когда Армения откажется от своих необоснованных притязаний, отказавшись от иллюзий в пользу реальности. Время идет.

Тофик Аббасов

Minval.az