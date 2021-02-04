В Турции намерены наладить производство российской вакцины «Спутник V» от коронавируса как для собственных нужд, так и для экспорта, заявил РИА Новости председатель совета директоров турецкой фармкомпании VisCoran Озтюрк Оран.

«В Турции нет проблем с количеством вакцин, которые могут быть произведены. Есть несколько площадок, где можно наладить производство вакцин. Его объем будет зависеть от потребности в них населения нашей страны и для экспорта в другие страны по их запросу, все это будет высчитываться», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время ожидается приезд в Турцию еще одной делегации из России, которая обсудит вопрос о передаче технологии, до окончания этого процесса дату начала производства вакцины назвать затруднительно.

«Для этого должен быть завершен процесс передачи технологии, и мы должны закончить все необходимые процедуры в минздраве по регистрации российской вакцины. Мы уже дошли здесь до финального этапа. Одобрение министерства – это обязательное условие для начала производства», — добавил Оран.

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