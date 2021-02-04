«Эльмар Мамедъяров является членом Исполнительного комитета, и нет никаких оснований исключать его из организации».

Об этом apasport.az сообщил руководитель Департамента прессы и связей с общественностью АФФА Фируз Абдулла.

Он отметил, что бывший министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров продолжает работу как член Исполнительного комитета АФФА: «На последней Отчетно-выборной конференции АФФА в прошлом году Эльмар Мамедъяров был избран членом Исполкома на 4 года. Если он сам не уйдет в отставку по какой-либо причине, а он этого не сделал, то в юридическом плане нет никаких препятствий, мешающих ему продолжить работу. Эльмар Мамедъяров продолжает деятельность как член комитета».

Конкретное направление деятельности Эльмара Мамедъярова связано с государственными органами.

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