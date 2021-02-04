«Мы ежегодно обновляем пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию. В настоящее время мы завершили эту работу и представили для утверждения в соответствующие учреждения».

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года, сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, передает АПА.

Руководитель Департамента медицинских исков Вугар Гурбанов отметил, что в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2021 год включено более 2800 услуг: «Это только медицинские услуги. После добавления сюда и других видов лечения этот показатель превысит 3000. В пакет услуг включены кардиологические и нейрохирургические услуги, сюда входят и закрытые и открытые операции на сердце».

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