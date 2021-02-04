Названа дата возобновления традиционной формы обучения по специальностям, требующим практических занятий в университетах и колледжах.

Как сообщили в Минобразования, с 15 февраля в вузах и ссузах начнутся в традиционной форме занятия по специальностям, требующим прохождения практики (в соответствующих лабораториях и специально оборудованных аудиториях), и обучение по заранее установленному расписанию дисциплин и тем, требующих физического присутствия обучающихся (медицина, творчество, инженерия и т.д.).

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