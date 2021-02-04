Названа дата возобновления занятий в традиционной форме для старшеклассников в Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.

Как сообщили в Министерстве образования, в общеобразовательных учреждениях городов Баку и Сумгайыт, а такж Абшеронского района, на дошкольном этапе занятия будут возобновлены в традиционной форме 2 раза в неделю, на уровне начального образования (I-IV классы) — 3 раза в неделю, на уровне общего среднего образования (V-IX классы) — 2 раза в неделю.

Традиционные занятия для старшеклассников в регионах возобновятся 8 февраля.

В общеобразовательных учреждениях, расположенных в городах и районах страны, за исключением Баку и Сумгайыта, Абшеронского района, проектная вместимость и плотность учащихся которых позволяют соблюдать социальную дистанцию между учащимися (не менее 1,5 метров), обучение на уровне общего среднего образования (I-IX классы) будет проводиться в традиционной форме 5 раз в неделю.

В общеобразовательных учреждениях, где проектная вместимость и плотность учащихся не позволяет соблюдать между учащимися социальную дистанцию (не менее 1,5 метра), обучение на уровне общего среднего образования (I-IX классы) будет проводиться в традиционной форме 3 раза в неделю. В детско-юношеских центрах развития, функционирующих в подчинении Министерства образования, самостоятельное учебно-воспитательное здание и материально-техническая база которых позволяют соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метра), занятия в кружках для младших возрастных групп (I-IV классы) в традиционной форме будут проводиться 2 раза в неделю.

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