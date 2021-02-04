Объявлена дата возобновления обучения в дошкольных образовательных учреждениях в очной форме.

Об этом сообщили в Министерстве образования.

Согласно информации, с 15 февраля деятельность дошкольных образовательных учреждениях будет возобновлена.

Minval.az