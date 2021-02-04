Объявлена дата возобновления обучения в дошкольных образовательных учреждениях в очной форме.
Об этом сообщили в Министерстве образования.
Согласно информации, с 15 февраля деятельность дошкольных образовательных учреждениях будет возобновлена.
Объявлена дата возобновления обучения в дошкольных образовательных учреждениях в очной форме.
Об этом сообщили в Министерстве образования.
Согласно информации, с 15 февраля деятельность дошкольных образовательных учреждениях будет возобновлена.
Дата: 2021/02/04 10:44
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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