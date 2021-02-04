В американском штате Мэриленд был выставлен на аукцион весьма необычный лот времён Второй мировой войны — стульчак от унитаза, который был установлен в убежище лидера нацистов Адольфа Гитлера в Берхтесгадене.

Согласно подробному письму о происхождении, подписанному нашим грузоотправителем, сыном владельца, когда он прибыл на место происшествия, командир приказал: «Берите, что захотите», — говорится в описании лота.

А владельцем предмета оказался американский солдат по имени Рагнвальд Борх. Помимо этого он также сумел прихватить с собой пару написанных маслом картин и бронежилет времён Первой мировой. Их дальнейшая судьба не уточняется.

Что касается запчастей от унитаза, то потомки военнослужащего сперва выставляли его на экспозиции в подвале своего дома, но в конечном итоге решили продать. Они надеются получить до 15 тысяч долларов (более 1,1 миллиона рублей). В свою очередь, организаторы аукциона не уверены, что предмет удастся продать хотя бы за стартовую стоимость в пять тысяч.

Minval.az