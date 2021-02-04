Представить утечку из лаборатории Уханьского института вирусологии очень сложно, так как сама лаборатория устроена выше всяких похвал.

Таким образом версию о происхождении COVID-19 из китайского института оценил эксперт Всемирной организации здоровья (ВОЗ) от России Владимир Дедков, передает РИА Новости.

«Для нашей миссии, конечно, это было важно посетить такое заведение, пообщаться с коллегами, посмотреть, как там все организовано. Хорошо организовано. Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал», — подчеркнул специалист, добавив, что нет ни предпосылок, ни фактов, говорящих о том, что вирус распространился именно из лаборатории.

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