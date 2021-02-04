Власти США в среду очередной раз выразили обеспокоенность относительно ситуации с уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, в частности, речь идет об утверждениях о «систематических изнасилованиях и сексуальных надругательствах» в отношении женщин.

«Мы очень обеспокоены сообщениями <…> о систематических изнасилованиях и сексуальных надругательствах в отношении женщин в <…> лагерях для этнических уйгуров и других мусульман в Синьцзяне. Власти КНР должны разрешить международным наблюдателям проведение немедленных и независимых расследований в связи с этими шокирующими утверждениями, а также другими зверствами, совершаемым в Синьцзяне», — заявил ТАСС в среду представитель Госдепартамента США.

Ранее вещательная корпорация Би-би-си опубликовала материал, в котором утверждается, что женщины в так называемых исправительных лагерях в Синьцзяне подвергались изнасилованиям, сексуальным надругательствам и пыткам. Как пишет агентство Reuters, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что репортаж Би-би-си «полностью лишен фактологической базы». По его словам, было «многократно доказано», что люди, на основании интервью с которыми был подготовлен материал, являются «актерами, распространяющими ложную информацию».

«Эти злодеяния шокируют <…> и должны повлечь за собой серьезные последствия. <…> Мы будем последовательно и вместе с союзниками и партнерами осуждать эту жестокость, мы будем рассматривать [возможность применения] всех соответствующих инструментов для привлечения к ответственности виновных и предотвращения злоупотреблений в будущем», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Представитель Госдепартамента также охарактеризовал действия Китая в отношении уйгуров в СУАР как «преступления против человечности и геноцид». Ранее такую характеристику давал уже бывший госсекретарь США Майкл Помпео. В ответ официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Помпео «выставляет себя клоуном «Судного дня» и посмешищем для всего мира». Новый руководитель Госдепа Энтони Блинкен ранее заявил, что согласен с оценкой Помпео.

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