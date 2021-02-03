США продолжат следить за реализацией трубопровода «Северный поток 2» и примут решения о санкциях по необходимости.

Об этом заявил журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Мы будем следить за действиями по завершению или сертифицированию трубопровода, и, если подобные действия состоятся, мы примем решения о применимости санкций», — сказал Прайс.

При этом, по его словам, санкции — лишь один из инструментов американской политики по защите европейских союзников от хищнического поведения, в том числе со стороны России.

Прайс добавил, что американские законы «О противодействии противникам Америки через санкции» и «О защите европейской энергобезопасности» — это «мощные инструменты, которые позволяют нам продвигать американскую внешнюю политику».

«Северный поток-2» и вторая нитка «Турецкого потока» создаются для того, чтобы увеличить рычаги давления России на наших союзников и партнеров и подрывать трансатлантическую безопасность. США продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить наличие у Европы надежных диверсифицируемых поставок энергии, которые бы не затрагивали нашу коллективную безопасность», — сказал Прайс.

Minval.az