Президент США Джо Байден заявил, что захотел сотрудничать с Россией в ряде сфер, но вместе с тем он готов и противостоять ей, например, в ситуации с хакерскими атаками.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, глава государства в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 26 января дал понять, что есть сферы, где Москва и Вашингтон могут сотрудничать.

«Президент обеспокоен различными вопросами: вмешательством в выборы, хакерством, выплатами за атаки на американских военных в Афганистане. Этот обзор продолжается. Байден готов даже напрямую обсуждать с Путиным противоречия», — отметила Псаки.

Байден обсуждал с европейскими союзниками США политику в отношении России, сообщила пресс-секретарь Белого дома. «Президент, конечно же, говорил с целым рядом европейских союзников относительно многих вопросов, представляющих взаимный интерес. Конечно же, в том числе и по поводу России», — сказала она, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли Байден с ЕС возможные санкции в отношении Москвы в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

«Что касается того, какие варианты санкций могут существовать, или какие варианты ответа могут существовать, то президент, конечно же, оставляет за собой право ответить так, как сочтет нужным, в любой момент», — добавила Псаки.

Говоря о диалоге Вашингтона с Пекином, представитель администрации указала на необходимость «работы с союзниками и партнерами для согласования подходов по отношениям с Китаем». «Необходимо подойти к этим отношениям с позиции противостояния силы», — сказала пресс-секретарь.

Речь президента США Джо Байдена в четверг не будет содержать детали всех направлений новой внешней политики страны, сообщила Псаки. «Завтрашний визит президента в Госдепартамент, который мы перенесли из-за снегопада, в основном ориентирован на его желание поблагодарить сотрудников дипслужбы. Он, безусловно, расскажет в широком смысле о внешней политике своей администрации. Это не будет изложением его видения каждой проблемы во внешнеполитической сфере. У него будет достаточно времени, чтобы сделать это», — отметила она.

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