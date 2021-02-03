Второй член сената США сенатор-республиканец Билл Хагерти призвал в среду к введению санкций в отношении «Северного потока 2» в свете ситуации с Алексеем Навальным.

«Президент США Джо Байден должен показать, что действия президента Владимира Путина будут иметь последствия, путем введения обязательных двухпартийных санкций против «Северного потока — 2″ в соответствии с законом о защите европейской энергобезопасности», — написал он в своем Twitter.

Ранее его коллега сенатор-республиканец Митт Ромни заявил после решения российского суда о присуждении реального срока Навальному, что на этой неделе внесет законопроект о введении санкций против ответственных лиц.

Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Minval.az