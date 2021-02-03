Правительство Франции поручило аудиторам «найти основание» для закрытия предприятий мусульман под предлогом нарушения статей Трудового Кодекса. Об этом сообщает издание Mediapart.

Подразделения по борьбе с сепаратизмом (CLIR) при МВД Франции, созданные в январе 2020 года, до сегодняшнего дня провели 18 тыс. проверок компаний в различных городах страны. Уже закрыто более 400 компаний, принадлежащих мусульманам.

МВД попросило аудиторов, связанных с CLIR, «очень строго контролировать» фирмы мусульман, передает «Анадолу».

Министерство труда также приняло решение о тесном сотрудничестве с подразделениями CLIR, борющихся с «религиозным радикализмом».

Ведомства требуют от аудиторов найти какие-либо «юридические обоснования» относительно нарушения статей Трудового кодекса, либо «доказательства проявлений сепаратизма».

Ранее сообщалось, что парламент Франции обсуждает законопроект, который изначально назывался «Борьба с исламским сепаратизмом», а затем был переименован в «Принципы, укрепляющие уважение к республиканским ценностям».

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