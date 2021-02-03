Власти Китая обнаружили генетический материал коронавирусной инфекции на упаковке мяса птицы предприятий российской группы «Черкизово», прием деклараций на поставки в страну продукции с данных площадок приостанавливается с 3 февраля, говорится в сообщении Россельхознадзора.

«Сегодня, 3 февраля 2021 года, Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай. Компании расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях и входят в группу «Черкизово», — говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что, согласно законодательству Китая, с 3 февраля временно приостанавливается прием импортных деклараций на продукцию с этих предприятий на четыре недели. Партии продукции, на упаковке которых был выявлен генетический материал коронавируса, подлежат возврату либо уничтожению.

«Россельхознадзор со своей стороны приостановил сертификацию продукции этих компаний в Китай с 3 февраля 2021 года и приступил к проведению расследования. Возможность возобновления экспорта подконтрольных товаров будет зависеть от полноты и качества предоставленных в рамках проведения расследования материалов и принятых коррекционных мер», — добавляется в релизе.

Российская служба отмечает, что рост числа выявлений генома COVID-19 на российских продуктах может указывать на усиление контроля в части поставок импортного продовольствия со стороны властей Китая.

Minval.az