«Концепция «зеленой энергии» для Азербайджана — это прежде всего путь, ведущий вперед. Это касается всей страны, в особенности освобожденных территорий. Я уже заявил, что все освобожденные территории станут «зоной зеленой энергии».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с председателем итальянской компании Maire Tecnimont Group Фабрицио Ди Амато в формате видеоконференции.

«Участие Туринского университета в наших общих делах заслуживает большого одобрения. Вы также отметили «зеленую химию». Насколько мне известно, это новшество с точки зрения технологического развития. Это также полностью соответствует нашей повестке, потому что в прежние годы мы должны были сделать многое для улучшения образа жизни, в частности, очистки всех загрязненных площадей. Особенно здесь, в Баку и на Абшеронском полуострове. Эти территории загрязнялись уже более ста лет. Мы вложили крупные инвестиции, провели работы по рекультивации земель, занялись многочисленными вопросами по охране окружающей среды. Это будет продолжаться. Поэтому концепция «зеленой энергии» для Азербайджана — это прежде всего путь, ведущий вперед. Это касается всей страны, в особенности освобожденных территорий. Я уже заявил, что все освобожденные территории станут «зоной зеленой энергии». Они составляют значительную часть Азербайджана. В то же время мы будем применять там современные технологии, именуемые «умный город» и даже «умное село». Это также станет хорошим примером для других регионов Азербайджана, где мы нуждаемся в реконструкции, модернизации и технологическом прогрессе.

Мы хотим применять в Азербайджане самые передовые технологии, потому что страна должна модернизироваться, быть способной в интеллектуальном отношении, усилиться в области промышленности, чтобы мы не зависели от цен на нефть и газ. Это обеспечит устойчивое развитие нашей страны. Естественно, в процессе промышленного развития, как вы отметили, будет очень приветствоваться стратегическое единство между вашей компанией и Азербайджаном. Мы нуждаемся в таком сильном партнере, чтобы модернизироваться, двигаться вперед и развиваться»,- цитирует главу государства Тренд.

Minval.az