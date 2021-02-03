В Азербайджане выявлено еще 162 случая заражения коронавирусом, 361 человек вылечился, 4 человека скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 230 617 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 224 168 человек вылечились, 3 145 скончались, число активных больных — 3 304. До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 2 426 945 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 7 198 тестов на коронавирус.

Minval.az